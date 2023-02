This week’s art submissions feature work done by artists Onel Jeanbaptiste, Jacob Letnaunchyn, Aidan Fraser, Larissa V. Heather, Sarah Wessel, Beatrice Aquavia, Hannah Paliath, and Tatum Chapdelaine.

We aren’t in UD anymore!

Jacob Letnaunchyn JADA

Onel Jeanbaptiste

Miramar

Aidan Fraser Botanic Illustrations

Sarah Wessel

Out of Touch

Larissa V. Heather YouDee

Beatrice Aquavia

Somewhere

Hannah Paliath Winter Sleep

Tatum Chapdelaine