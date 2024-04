CHRISTINA NATALINI

Photographer Christina Natalini spent the past week photographing plants and identifying them across campus.

Christina Natalini/THE REVIEW Camassia Christina Natalini/THE REVIEW Cercis chinensis Christina Natalini/THE REVIEW Geranium ibericum Christina Natalini/THE REVIEW Kerria japonica Christina Natalini/THE REVIEW Malus Christina Natalini/THE REVIEW Syringa x hyacinthiflora Christina Natalini/THE REVIEW Camellia japonica Christina Natalini/THE REVIEW Chaenomeles Christina Natalini/THE REVIEW Euphorbia cyparissias Christina Natalini/THE REVIEW Ipheion uniflorum Christina Natalini/THE REVIEW Narcissus tazetta Christina Natalini/THE REVIEW Poncirus trifoliata Christina Natalini/THE REVIEW Tiarella cordifolia Christina Natalini/THE REVIEW Tulipa clusiana Christina Natalini/THE REVIEW Fleabane Christina Natalini/THE REVIEW Fothergilla latifolia Christina Natalini/THE REVIEW Helleborus orientalis Christina Natalini/THE REVIEW Loropetalum chinense Christina Natalini/THE REVIEW Packera aurea Christina Natalini/THE REVIEW Phlox subulata